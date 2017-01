Downgrade anche per l'Austria

Standard & Poor's strappa una A alla tripletta dell'Austria. Lo hanno riferito fonti della Financial Times. Il rating del Paese ora scende ad AA+.



S&P's declassa la Francia, voci sull'Italia

L'incubo di Parigi di subire un declassamento finanziario si è avverato: Standard & Poor's ha confermato il taglio del rating della Francia. Mentre tirano un sospiro di sollievo Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, che sono stati risparmiati. Secondo il quotidiano francese Les Echos, però, Parigi non è l'unica "vittima" di S&P: assieme alla Francia perderebbe un livello anche l'Austria, mentre addirittura due punti verrebbero tolti a Italia, Spagna e Portogallo. L'agenzia di rating non ha rilasciato commenti. Per effetto di questo downgrade, l'euro è in forte calo passando dai 1,2862 dollari di stamattina a 1,2650.



Italia, governo informato del declassamento di S&P

Il governo italiano è stato informato del declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia Standard e Poor's. Lo si apprende da fonti governative.



Bce acquista titoli di Stato italiani

La Banca centrale europea ha acquistato alcuni titoli di Stato italiani, sul tratto 5-10 anni. "La misura della Bce arriva dopo le voci, da parte di Standard and Poor's, di taglio del rating di alcuni Paesi dell'Eurozona, che hanno fatto salire i rendimenti dei Btp". Lo ha riferito un operatore di Borsa.



Asta Btp, assegnati tutti i 3 mld di titoli

Il tasso dei Btp a tre anni, novembre 2014, con l'asta di oggi, è calato al 4,83% dal 5,62% precedente. Assegnati tutti i 3 mld di titoli.



Ma lo spread Btp-Bund torna a volare

Tuttavia, dopo l'asta dei Btp, Il premio di rendimento dei decennali italiani ha ripreso a correre attestandosi a 500 punti base.