18:46

- Giornata positiva per lo spread Btp-Bund che chiude a 479,6 punti base, rientrando sotto la soglia critica di 500 punti dove si era collocato da parecchi giorni, con il rendimento del decennale italiano al 6,32%. A far scendere il rapporto tra i titoli di stato italiani e i corrispettivi tedeschi l'asta di Bot, in cui il Tesoro oggi è riuscito a collocare titoli per 12 miliardi con rendimenti più che dimezzati.