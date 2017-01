17:46

- Piazza Affari chiude la giornata in gran rialzo, con il Ftse Mib che guadagna il 2,09% a 15.192 punti e il Ftse All Share a +1,88% a 15.993. Unicredit superstar, ancora in forte recupero: il titolo ha finito con una crescita pari al 13,5%, risalendo fino a 2,9 euro. E intanto, lo spread è in netto ribasso: dopo l'apertura a 515 punti, è infatti arrivato a quota 480, mentre il rendimento dei decennali si attesta al 6,65%.