16:09

- Apertura in territorio positivo per Wall Street,sulla scia delle buone aste di bond in Italia e Spagna. L'indice Dow Jones sale dello 0,05% a 12.455,77 punti, lo S&P cresce dello 0,19% a 1.294,91 punti e il Nasdaq avanza dello 0,27% a 2.718,09 punti.