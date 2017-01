foto Ap/Lapresse 15:58 - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, presieduto da Mario Draghi, ha deciso di mantenere invariato all'1% il tasso di riferimento principale di Eurolandia. La decisione era attesa dal mercato dopo il taglio dello 0,25% dello scorso mese. Il tasso sui depositi resta allo 0,25% e quello marginale all'1,75%. E il numero uno dell'Eurotower esorta i mercati: "Aprrezzino i progressi dei bilanci degli Stati". - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, presieduto da Mario Draghi, ha deciso di mantenere invariato all'1% il tasso di riferimento principale di Eurolandia. La decisione era attesa dal mercato dopo il taglio dello 0,25% dello scorso mese. Il tasso sui depositi resta allo 0,25% e quello marginale all'1,75%. E il numero uno dell'Eurotower esorta i mercati: "Aprrezzino i progressi dei bilanci degli Stati".

"I mercati stanno mostrando un atteggiamento favorevole per ciò che sta accadendo in Italia - ha detto il presidente - della Bce -. E dovrebbero apprezzare i forti progressi compiuti da alcuni Stati dell'area euro nel risanare i bilanci pubblici".



Bene le misure della Bce: un aiuto per le banche

Draghi ha poi sottolineato che le misure straordinarie prese dalla Bce, come il rifinanziamento a tre anni, "stanno fornendo un sostanziale contributo a migliorare la situazione di finanziamento delle banche" europee e ha ricordato che le misure sono "temporanee".



Il governatore si è poi mostrato moderatamente ottimista sull'economia dell'area euro, che nel 2012 recupererà "in maniera graduale" grazie agli sviluppi della domanda globale, ai tassi di interesse bassi e alle misure prese a sostegno del settore finanziario. Draghi ha aggiunto che il fondo salva-Stati dell'Unione europea deve "essere urgentemente messo in opera".



Ha inoltre detto che l'esercizio dell'Eba sul capitale delle banche "era giusto", ma è stato deciso in "un momento diverso dall'attuale" sul profilo dei prezzi dei titoli di Stato e delle condizioni economiche, e così ha finito per essere "prociclico" e ampliare le difficoltà degli istituti di credito. Draghi ha inoltre ricordato come altre condizioni previste non si siano realizzate.



"Entro gennaio il nuovo patto Ue"

E, come Francia e Germania, anche il presidente Draghi è convinto che il fiscal compact, il nuovo patto di bilancio della Ue, deve essere firmato entro gennaio, come ha detto alla conferenza stampa di fine consiglio.