Boom di richieste dei Bot: la Borsa mette il turbo e lo spread coi Bund va in picchiata

foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 11:27 - Il ministero del Tesoro ha collocato tutti gli 8,5 miliardi di Bot a 12 mesi (gennaio 2013) nell'asta di oggi. Primi effetti i rendimenti in picchiata al 2,735%, rispetto al 5,952% dell'ultima asta. Scende ancora lo spread tra Btp e Bund: il differenziale è ora a 474,5 punti. Immediata anche la reazione dello spread coi titoli tedeschi che è crollato sotto i 480 punti. - Il ministero del Tesoro ha collocato tutti gli 8,5 miliardi di Bot a 12 mesi (gennaio 2013) nell'asta di oggi. Primi effetti i rendimenti in picchiata al 2,735%, rispetto al 5,952% dell'ultima asta. Scende ancora lo spread tra Btp e Bund: il differenziale è ora a 474,5 punti. Immediata anche la reazione dello spread coi titoli tedeschi che è crollato sotto i 480 punti.

Nel dettaglio, sono stati assegnati tutti gli 8,5 miliardi di Bot annuali offerti, a fronte dei 7,7 miliardi in scadenza, al tasso medio di 2,735% - minimo da giugno - in netto calo dal 5,952% di metà dicembre e in ulteriore discesa dal picco dalla nascita dell'euro visto a novembre, quando il rendimento era schizzato al 6,087%. Collocati inoltre tutti i 3,5 miliardi del Bot flessibile 31 maggio 2012 a un tasso medio di 1,644%, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,853.



Sprint della Borsa

La "promozione" di Angela Merkel al governo italiano mette le ali ai mercati. E dopo l'ottima performance dell'asta titoli di Stato, anche Piazza Affari prende il volo. Il Ftse Mib segna un rialzo del 2,83% a 15.313 punti. In luce Fonsai (+7,03%) e l'intera galassia Ligresti. Occhi anche su Unicredit.