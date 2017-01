09:52

- Piazza Affari segue il trend europeo e apre in positivo, in un mercato cauto in attesa della riunione della Bce di oggi e dell'asta dei titoli di Stato spagnoli. Aiuta il nuovo segno positivo di Unicredit, dopo il netto calo del primo giorno dell'aumento di capitale e precedenti. Il Ftse Mib sale del 0,46% a 14.946 punti, mentre il Ftse All Share dello 0,5% a 15.775 punti.