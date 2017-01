23:29

- L'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, apre alle aziende automobilistiche europee annunciando di essere interessato a trovare un partner per condividere i costi sulle auto piccole in Europa. Fiat, ha sottolineato Marchionne in un'intervista al Financial Times, vuole giocare un ruolo attivo nel consolidamento, che è inevitabile, dell'industria automobilistica europea.