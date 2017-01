12:54

- Si ravviva la polemica sui controlli anti-evasione fiscale della GdF a Cortina. E torna a tuonare il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Non siamo contrari ai controlli fiscali, ma non vogliamo che il Veneto sia usato come una grancassa, nè vogliamo che passi l'idea che siamo una sorta di Gomorra italiana", ha affermato. "Cortina e i veneti non vivono di evasione fiscale", ha concluso Zaia.