22:39

- Termina in leggero rialzo la seduta a Wall Street. Il Dow Jones chiude in progresso dello 0,56%, il Nasdaq a +0,97% e lo S&P 500 a +0,89%. Nel corso della giornata New York era salita ai massimi da 5 mesi, dopo un report di Alcoa molto positivo sulla domanda di metalli, che ha fatto impennare i prezzi delle materie prime e in particolare quelli del rame. Dopo la chiusura di Wall Street, l'euro viene scambiato a quota 1,2773 sul dollaro.