Crisi, spread Btp-Bund a 524 punti. Rendimento decennale al 7,12%

foto Ap/Lapresse 19:25 - Lo spread tra i Btp e i Bund torna a superare quota 520, chiudendo la seduta a 524 punti base, con il rendimento dei titoli italiani a 10 anni al 7,12%. In precedenza il differenziale era schizzato a 530,94 punti, il massimo di giornata. Sul fronte prettamente borsistico, Piazza Affari chiude in rialzo, dopo tre sedute consecutive in rosso. L'indice Ftse Mib registra un rialzo del 3,08% a 14.844 punti. - Lo spread tra i Btp e i Bund torna a superare quota 520, chiudendo la seduta a 524 punti base, con il rendimento dei titoli italiani a 10 anni al 7,12%. In precedenza il differenziale era schizzato a 530,94 punti, il massimo di giornata. Sul fronte prettamente borsistico, Piazza Affari chiude in rialzo, dopo tre sedute consecutive in rosso. L'indice Ftse Mib registra un rialzo del 3,08% a 14.844 punti.

Milano insomma ignora l'ipotesi di un nuovo taglio da parte dell'agenzia di rating Fitch. ono i bancari a spingere in territorio positivo l'indice, mentre torna a correre Unicredit dopo le pesanti flessioni degli ultimi giorni. In tarda mattinata Fitch annuncia una "significativa probabilità" che il rating dell'Italia venga tagliato al termine del processo di revisione dell'agenzia sui sei paesi della zona euro messi in credit watch negativo, ma gli investitori non si lasciano intimorire.



Bene anche le altre piazze finanziarie del Vecchio Continente. Parigi guadagna il 2,66%, mentre l'indice principale di Londra registra +1,50%. In spolvero Francoforte (+2,42%), Zurigo (+1,06%) e Madrid (+2,34%), bene Amsterdam (+1,20%), in controtendenza Lisbona (-0,25%).



A Piazza Affari gli scambi superano, a fine seduta, 1,95 miliardi di controvalore e si concentrano, soprattutto, sul comparto bancario con Bper, che nel giorno della nomina del nuovo amministratore delegato, conquista la maglia rosa del Ftse Mib. Tenta la ripartenza Unicredit, con i diritti in progresso di oltre l'80%, in progresso anche la galassia Agnelli dopo le parole dell'ad Sergio Marchionne. Occhi ancora puntati sulla galassia Ligresti in quella che si annuncia come una settimana cruciale per il riassetto di Premafin- Fonsai.