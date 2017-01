11:37

- Piazza Affari allunga. Il Ftse Mib sale a +3,07% a 14.836 punti e il Ftse All Share a +2,77% a 15.658 punti. Sempre in buon rialzo i diritti Unicredit (+66,17%) e le azioni (+4,81%). Tra i bancari in crescita anche Bpm (+7,19%), Intesa SanPaolo (+6,36%). Guadagno marginale per Mps (+0,56%). Resta sotto pressione FonSai (-5,6%). In calo anche Finmeccanica (-0,79%).