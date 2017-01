09:09

- Avvio in rialzo per piazza Affari. Ftse Mib a 14.553 punti (+1,06%), All Share a 15.378 (+0,93%). Prove di rimbalzo a Piazza Affari per Unicredit, dopo le perdite dei giorni scorsi. A pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, il titolo guadagna l'1,05% a 2,31 euro (con oltre 8 milioni di pezzi scambiati).