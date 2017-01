Crisi, che colpa hanno le banche?

foto Ap/Lapresse

11:27

- La tensione sul debito e sui mercati finanziari italiani resta alta. Il differenziale tra i Btp e i titoli di Stato tedeschi è volato a 530 punti e in Piazza Affari le vendite non hanno dato tregua a Unicredit che affonda in Borsa alimentando i dubbi sul suo stato di salute e su quello delle banche italiane, in generale. Il premier Mario Monti interviene però in difesa del sistema creditizio e rassicura.