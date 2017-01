16:07

- La Borsa di New York comincia la settimana con gli indici in lieve rialzo: il Dow Jones guadagna lo 0,10%, il Nasdaq lo 0,36%. Con la giornata di oggi si apre la stagione delle trimestrali, che sarà inaugurata dai dati del colosso dell'alluminio Alcoa. Occhi puntati poi su General Motors, che ha venduto l'8,3% di veicoli in più rispetto a un anno fa.