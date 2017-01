Befera: incutere un sano timore agli evasori

foto Ap/Lapresse 11:31 - "E' necessario incutere un sano timore agli evasori". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera a Maurizio Belpietro. Nel 2011 sono stati recuperati 11 miliardi dalla lotta all'evasione e nel 2012 si dovrebbe arrivare a una cifra anche più alta, ha annunciato, sottolineando che "la parte più importante arriva dal versamento spontaneo". Per Befera, blitz come quello di Cortina sono un "deterrente anti evasori". - "E' necessario incutere un sano timore agli evasori". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera a Maurizio Belpietro. Nel 2011 sono stati recuperati 11 miliardi dalla lotta all'evasione e nel 2012 si dovrebbe arrivare a una cifra anche più alta, ha annunciato, sottolineando che "la parte più importante arriva dal versamento spontaneo". Per Befera, blitz come quello di Cortina sono un "deterrente anti evasori".

Ed è proprio il versamento spontaneo, precisa Befera, "la parte più importante", in cui i contribuenti "alzano l'asticella" dei loro versamenti. E aggiunge: "I contribuenti sono 40 milioni, noi 32mila, di cui solo una parte dedita al controllo: per questo ci vuole un sano timore".



L'effetto deterrenza, che l'operazione Cortina ha sul territorio, è ciò che viene messo in evidenza dal direttore dell'Agenzia Entrate. "Quello che a me interessa - dice infatti Befera - è che si sappia che stiamo facendo un'operazione forte di recupero dell'evasione. L'importante è che chi non lo fa capisca che è bene che cominici a dichiarare".



Befera ha anche sottolineato l'importanza del nuovo redditometro, uno strumento molto più accurato rispetto a quello grezzo degli anni Ottanta. "Con il nuovo redditometro - ha spiegato ancora Befera - potremo colpire controllando con precisione la spesa. Faremo controlli a tappeto e in più daremo un software che permetterà di far capire agli interessati quando sono a rischio controlli e di adeguarsi".



"Errori del Fisco? Non si generalizzi"

"Se fermiamo Equitalia, che è l'ultima società della filiera della riscossione delle imposte, fermiamo tutto e l'evasione riaumenta", avverte inoltre Befera. "Tutto quello che fanno Equitalia e suoi funzionari - spiega ancora Befera - lo fanno sulla base di leggi che analiticamente dicono come Equitalia deve comportarsi: se c'è qualcosa da rivedere siamo disponibilissimi - ovviamente siamo servitori dello Stato - a collaborare perché venga rivisto. Che ci siano stati errori non lo metto assolutamente in dubbio, ma generalizzare sulla base di mille errori a fronte di 10 milioni di cartelle significa applicare la legge dei piccoli numeri, vale a dire ipotizzare che tutti i 10 milioni di cartelle siano sbagliate partendo da mille errori, che comunque non devono essere commessi".