10:38

- Prosegue la caduta di Unicredit anche nel primo giorno dell'aumento di capitale. Il titolo, partito in rialzo, ha invertito la rotta e cede il 7,02% a 2,43 euro per azione dopo essere già stato brevemente sospeso in asta di volatilità (2,40 euro al momento il minimo di giornata). Giù anche i diritti sulla ricapitalizzazione che, dopo la prima ora e mezza di contrattazioni, cedono il 30,32% a 0,94 euro.