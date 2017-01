foto Dal Web 10:25 - Inizia male il 2012 per i lavoratori italiani. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, quest'anno per pagare tasse e contributi dovremo lavorare sette giorni in più rispetto al 2011. Nel dettaglio, stando ai conti sulla determinazione del "Tax Freedom Day", il giorno della liberazione fiscale, per soddisfare le richieste dell'Erario un impiegato di buon livello dovrà lavorare fino al 19 giugno. - Inizia male il 2012 per i lavoratori italiani. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, quest'anno per pagare tasse e contributi dovremo lavorare sette giorni in più rispetto al 2011. Nel dettaglio, stando ai conti sulla determinazione del "Tax Freedom Day", il giorno della liberazione fiscale, per soddisfare le richieste dell'Erario un impiegato di buon livello dovrà lavorare fino al 19 giugno.

Soltanto dopo questa data si potrà cominciare a guadagnare per se stessi e la famiglia. Colpa delle recenti manovre, delle richieste dell'Unione Europea, dell'Imu, dell'aumento del prezzo dei carburanti, dell'iva al 21% e soprattuto della crisi dei debiti sovrani. Agli italiani è stato chiesto un grosso sacrificio, ma solo ora, dati alla mano, riusciamo a quantificarne la portata sia in termini economici, sia in termini di impegno lavorativo vero e proprio.



Nel dettaglio, nel 2012 il contribuente tipo scelto dal Corriere (stipendio da 47.216 euro lordi) dovrà lavorare fino al 19 giugno per sfamare l'Erario e le richieste degli enti locali. Si tratta di 171 giorni di impiego dedicati esclusivamente al Fisco. Nel 2011, a parità di condizioni, la "schiavitù fiscale" finiva il 14 giugno (ma il 2012 è bisestile e quindi lo spostamento in avanti del traguardo complessivo è di sette giorni).



Leggermente più contenuto invece l'aumento dei giorni lavorativi per un operaio medio con moglie e figlio a carico (reddito 23.649 euro). Per lui il "Tax Freedom Day" viene anticipato al 14 maggio, "solo" quattro giorni più tardi rispetto al 2011 (l'11 maggio).