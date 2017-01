Caro-carburanti, la benzina supera 1,8 euro

foto Ansa 10:12 - Nuova raffica di rincari per la benzina nel fine settimana. Sul territorio i prezzi praticati, secondo QE, registrano aumenti significativi per tutti i brand, con la benzina che tocca il nuovo picco di 1,747 euro nella media nazionale e di 1,813 euro in alcuni impianti del Centro Italia; il diesel arriva a quota 1,707 euro e 1,733 euro/litro al Sud. - Nuova raffica di rincari per la benzina nel fine settimana. Sul territorio i prezzi praticati, secondo QE, registrano aumenti significativi per tutti i brand, con la benzina che tocca il nuovo picco di 1,747 euro nella media nazionale e di 1,813 euro in alcuni impianti del Centro Italia; il diesel arriva a quota 1,707 euro e 1,733 euro/litro al Sud.

Il 6 gennaio, come scrive il Quotidiano Energia, Ip ha aumentato i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 0,4 e 0,6 centesimi (seguendo di fatto Eni), mentre Tamoil ha ritoccato i listini di verde e gasolio di 1 centesimo. TotalErg ha alzato le tariffe di 0,3 centesimi sulla verde e di 0,2 centesimi sul diesel, tornando a intervenire anche il giorno successivo con un aggiustamento di 0,7 e 0,5 centesimi.



Durante il fine settimana hanno rivisto i listini anche tutte le altre compagnie.



E così, a livello nazionale, il prezzo medio della benzina (in modalità servito) va da 1,741 euro al litro degli impianti Ip a 1,747 di Q8 (i no-logo sono a 1,668). Per il diesel si passa da 1,699 euro/litro di Eni a 1,707 di Shell e Tamoil (no-logo a 1,621). Il Gpl va da 0,745 euro di Eni a 0,756 di Tamoil (no-logo a 0,725).