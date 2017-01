Piazza Affari apre in positivo

09:53

- Avvio in rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che sale dello 0,43%. Avvio positivo anche per le principali Borse europee. Pochi minuti dopo l'apertura a Francoforte Dax 6.070 punti (+0,19%); a Bruxelles Bel 20 2.098,27 (+0,24%); a Londra Ftse 5.666 (+0,30%); a Lisbona Psi 20 5.622 (+0,41%); a Parigi Cac 3.152 (+0,48%); ad Amsterdam Aex 312,77 (+0,53%).