L'euro e le altre valute 17:57 - Seduta negativa per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dell'1,67% a 14.401 punti. Grande tensione sui titoli bancari, soprattutto su Unicredit che ha passato una nuova giornata di passione. Si infiamma nuovamente lo spread tra Btp e Bund che per tutta la giornata ha oscillato tra 520 e 530 punti. - Seduta negativa per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dell'1,67% a 14.401 punti. Grande tensione sui titoli bancari, soprattutto su Unicredit che ha passato una nuova giornata di passione. Si infiamma nuovamente lo spread tra Btp e Bund che per tutta la giornata ha oscillato tra 520 e 530 punti.

Chiudono in calo le Borse europee, mentre le banche rimangono sotto tiro. Non aiuta Wall Street, che in leggero arretramento. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,66% a 5.612,26 punti. A Francoforte il Dax perde lo 0,67% a 6.017,23 punti. Giù dello 0,31% a 3.127,69 punti il Cac 40 di Parigi.



Milano è la peggiore d'Europa

Piazza Affari ha accusato la peggior performance tra le borse europee, segnando un calo per il quarto giorno consecutivo. Quattro sedute tutte caratterizzate dalle fortissime perdite di Unicredit dopo l'annuncio dei termini dell'aumento di capitale. Il listino milanese aveva iniziato la giornata in lieve rialzo, invertendo però la tendenza già prima della metà seduta. Nel pomeriggio deciso peggioramento, in un clima di generale sfiducia indotto anche dal persistere dello spread su livelli elevati, sulla soglia dei 530 punti.



Unicredit, titolo in caduta libera

Debutto da dimenticare per i diritti dell'aumento di capitale di UniCredit che nella prima seduta hanno ceduto il 65,42% a 0,47 euro. Non va meglio al titolo che ha perso il 12,81% a 2,286 euro, muovendosi in parallelo ai diritti, con volumi superiori alla media. L'andamento odierno è sintomatico della difficoltà di UniCredit di promuovere un aumento di capitale corposo, da 7,5 miliardi, quasi pari alla capitalizzazione attuale della banca, in un momento di mercato non favorevole e affollato da analoghe operazioni da parte di altri istituti bancari. La scorsa settimana, nelle tre sedute dall'annuncio del prezzo di sottoscrizione, pari a 1,943 euro, il titolo ha perso quasi il 40%, cifra che sale al 45% se si tiene conto anche del calo odierno. Il generoso sconto - il 43% rispetto alla chiusura di lunedì scorso - aveva infatti indotto il mercato a ritenere che la banca stessa aveva poca fiducia nell'esito dell'aumento.