I saldi non decollano: vendite in calo del 25%

foto Ap/Lapresse 11:42 - In tempo di crisi l'arrivo dei saldi rappresenta un momento di concitata attesa per tutti i commercianti, le cui entrate sotto le feste non hanno dato gli esiti sperati. Dai primi dati, però, sembra che neppure gli agognati saldi siano riusciti a risollevare le sorti del mercato. Si registra infatti un calo generale delle vendite in tutto il Paese, con punte del 25% in meno nelle città più importanti.

A fornire i dati sull'andamento dei saldi invernali è il Codacons, secondo cui si sta verificando il flop previsto. Come afferma il presidente dell'associazione dei consumatori Carlo Rienzi "non vi è stata alcuna corsa agli acquisti. Nelle vie dello shopping i cittadini girano ma non comprano, e chi lo fa si limita a spese di piccola entità. Solo gli outlet e le grandi firme registrano un accettabile volume di vendita". Le stime conclusive del Codacons sono parecchio negative: si prevede infatti che "solo il 40% delle famiglie potrà permettersi qualche acquisto durante i saldi, e a pieno regime gli sconti invernali vedranno una contrazione delle vendite del 30% rispetto al 2011". Roma, molta gente ma pochi acquisti

Traffico ''da pedoni'' nel centro storico di Roma. Nonostante il freddo, le famiglie romane non hanno rinunciato al tradizionale giro per le storiche piazze della città nel giorno della Befana, approfittando per dare uno sguardo ai negozi che dal 5 gennaio hanno cominciato i saldi. In piazza di Spagna l'afflusso è stato tale che si è dovuto addirittura bloccare per circa 30 minuti la stazione della metropolitana. Quello che è mancato, però, sono stati proprio gli acquisti.

Napoli, gli incassi restano bassi

Complice il bel tempo, le strade di Napoli erano sì affollate, ma la gente sembrava ancora poco interessata a comprare. Nella maggior parte dei casi infatti cittadini e turisti passeggiavano per le vie della città, senza però essere molto intenzionati a fare acquisti. Il calo nelle vendite era stato già paventato come ipotesi da scongiurare dalle associazioni di categoria. Pietro Russo di Confcommercio Napoli spiega: "E' come se si fosse diffuso il panico a causa delle notizie negative legate all'economia e la gente preferisca non spendere".

Firenze, boom di vendite negli outlet

Per i negozi del capoluogo toscano i saldi invernali, partiti in sordina, non danno riscontri molto positivi. In tanti hanno affollato i negozi del centro città, ma poi pochi hanno realmente fatto shopping. In controtendenza gli outlet dell'area fiorentina, che invece festeggiano con un boom di vendite. Nell'outlet di Barberino del Mugello, ad esempio, l'incremento delle presenze è stato del 15% rispetto all'anno scorso. Bene anche gli outlet di Valdichiana e di Incisa.

