- A margine dell'incontro a Parigi con il presidente Nicolas Sarkozy, il premier italiano apre sulla Tobin Tax. "Per me non è una priorità - ha spiegato Monti -, ma ho annunciato al presidente Sarkozy che il mio governo ha fatto un'apertura". "I nostri predecessori - ha ricordato il presidente del Consiglio - non erano d'accordo con l'idea di questa tassa sulle transazioni finanziarie. Noi, invece, siamo pronti a sostenerla".