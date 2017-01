16:57

- Due metafore per l'Europa che affronta la crisi , secondo il premier Monti. Il Vecchio Continente deve evitare "il modello Penelope e cioé disfacendo di notte quello che si è fatto di giorno", ha detto Monti, aggiungendo: "L'Europa ha sempre avuto la capacità di trasformare le difficoltà in passi in avanti. E' come un alpinista che cammina su un crinale molto, molto pericoloso ma può riuscire a raggiungere la meta".