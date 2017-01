16:41

- Piazza Affari gira in calo, cancellando come le altre Borse europee, il il segno più conquistato in precedenza. Il Ftse Mib cede l'1,04%. Unicredit scivola di nuovo in profondo rosso (-7%) insieme alle banche. Bpm cede il 4,94%, Intesa Sanpaolo il 3,87%, Mps il 3,05% e Mediobanca il 3,19 per cento. Giù anche Fonsai (-3,71%). Tiene Fiat (+1,34%).