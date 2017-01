16:17

- "L'Europa dopo la crisi vede confermate due scelte: una strategia di attenzione al sociale, quindi non solo l'economia. E, numero due, il modo di fare governo che fu una intuizione del francese Jean Monnet". Lo afferma il premier Mario Monti a Parigi. "L'Europa si trova a vedere l'esito della propria sfida nelle proprie mani e non in quelle di altri", ha aggiunto.