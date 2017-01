E se l'euro sparisse? Di' la tua

foto LaPresse

00:03

Understatement

- "E' improbabile che l'euro sparirà nel 2012". Lo ha detto il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) Christine Lagarde durante una conferenza stampa nel corso della sua visita in Sudafrica. E' bastato che non abbia usato la parola "impossibile" per scatenare un putiferio su giornali e blog. Monti ha parlato dilinguistico della signora Lagarde, cercando di sdrammatizzare un po'.