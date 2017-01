09:26

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,23% a 14.800 punti e il Ftse All Share dello 0,27% a 15.664 punti. Partenza in forte calo per Unicredit con il titolo di piazza Cordusio che cede il 4,20% a 4,29 euro. Bene invece le altre piazze europee: Francoforte +0,3%, Parigi +0,82%, Londra +0,25%.