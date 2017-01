00:07

- Il futuro della Chrysler, "come quello della storia del brand è interconnesso con la cittè di Detroit" e per questo investire nella Motor City "non è solo la cosa giusta da fare ma anche la più intelligente". Con questa parole l'amministratore delegato della casa automobilistica Usa controllata dalla Fiat, Sergio Marchionne, ha annunciato la creazione di 1.250 posti di lavoro in due fabbriche Chrysler di Detroit.