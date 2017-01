22:30

- Termina debole la seduta a Wall Street. Il Dow Jones chiude in ribasso dello 0,02% a 12.415,40 punti, il Nasdaq in rialzo dello 0,81% a 2.669,86 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,29% a 1.281,05 punti. Il titolo Kodak sprofonda dello 0,64% per una possibile bancarotta a breve termine. Dopo la chiusura di New York, l'euro è scambiato a 1,2793 dollari.