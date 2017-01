Borsa, tonfo a Piazza Affari: -3,65%

foto LaPresse 17:50 - Giovedì nero a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che a fine giornata segna un calo del 3,65% a 14.767,62 punti. A pesare sulla Borsa di Milano, maglia nera d'Europa, un nuovo tonfo di Unicredit (-16,8%) e dell'intero comparto bancario. Dopo un'apertura incerta, gli indici si sono assestati in netto calo per sprofondare a metà seduta, malgrado il buon esito dell'asta sui titoli di Stato francesi. - Giovedì nero a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che a fine giornata segna un calo del 3,65% a 14.767,62 punti. A pesare sulla Borsa di Milano, maglia nera d'Europa, un nuovo tonfo di Unicredit (-16,8%) e dell'intero comparto bancario. Dopo un'apertura incerta, gli indici si sono assestati in netto calo per sprofondare a metà seduta, malgrado il buon esito dell'asta sui titoli di Stato francesi.

Ancora pressione sullo spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi che ha superato i 520 punti base. Dagli Stati Uniti, alcuni dati macro contrastanti, con l'indice Ism servizi salito meno delle attese, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese oltre le aspettative.



Sul paniere principale milanese, profondo rosso per il comparto finanziario, con Unicredit che crolla per il secondo giorno consecutivo dopo che il cda ha fissato il prezzo delle azioni da emettere nell'aumento di capitale, con un forte sconto rispetto alla quotazione. Il titolo di Piazza Cordusio, più volte sospeso, ha toccato un nuovo minimo dell'anno.



In netto calo anche gli energetici. In controtendenza Fiat, che chiude brillante, dopo l'annuncio dell'aumento della partecipazione in Chrysler. Pirelli unico altro titolo positivo. Pesanti Finmeccanica e Mediaset. Fuori dal Ftse Mib, tonfo per i titoli della galassia Ligresti, dopo l'entusiasmo della vigilia.