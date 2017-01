15:10

- I dati positivi sull'occupazione Usa (+325mila posti di lavoro a dicembre) danno ossigeno a tutte le Borse europee tranne Milano, che continua in pesante ribasso: il Ftse Mib perde il 3,64%, penalizzato in primo luogo dalle vendite sulle banche. Nel credito si segnala una raffica di sospensioni al ribasso, con cali teorici da brivido: Unicredit a -14%, Banco Popolare a -9%, Ubi a -8%. Unico titolo in controtendenza nel paniere principale è Fiat, a +2,7%.