Istat: "Disoccupazione giovanile record"

foto Afp 11:12 - Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a novembre è salito al 30,1%, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto a ottobre e di 1,8 punti su base annua. E' il tasso più alto da gennaio 2004. Lo ha rilevato l'Istat in base a dati destagionalizzati e provvisori.

Per quanto riguarda invece il tasso di disoccupazione generico a novembre si attesta all'8,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre e di 0,4 punti su base annua. E' il livello più alto dal 2010.



Il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre 2011 è pari al 7,6%, un decimo di punto in più rispetto a un anno prima. Inoltre, quello dei giovani tra i 15 e i 24 anni è aumentato al 26,5% dal 24,7% del terzo trimestre 2010. A novembre 2011 gli occupati sono 22.906 mila, in diminuzione dello 0,1% (-28 mila unità) rispetto a ottobre. Il calo riguarda la sola componente femminile. Nel confronto con lo stesso mese dell'anno precedente l'occupazione diminuisce dello 0,3% (-67 mila unità). Inoltre, fa sapere sempre l'Istat, gli inattivi tra 15 e 64 anni sono diminuiti dello 0,1% rispetto al mese precedente. In confronto a ottobre, il tasso di inattività rimane quindi stabile e pari al 37,8%.



Livello record anche per la disoccupazione di lunga durata

Nel terzo trimestre del 2011 sale nuovamente l'incidenza della disoccupazione di lunga durata (che perdura cioè da oltre 12 mesi), raggiungendo il 52,6% dal 50,1% del terzo trimestre 2010. Lo ha rilevato l'Istat, precisando che, in base al confronto tendenziale, si tratta del livello più alto dal terzo trimestre del 1993, ovvero dall'inizio delle serie storiche ricostruite. Ciò significa che oggi è diventato sempre più difficile il reinserimento delle risorse umane in ambito lavorativo.



Aumenta la disoccupazione in rosa

Il tasso di disoccupazione giovanile nel terzo trimestre del 2011 tocca un picco del 39% per le donne tra i 15 e i 24 anni del Mezzogiorno. Dai dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica.



Dal 2008, 670mila lavoratori in meno

Da aprile 2008 a novembre 2011 gli occupati in meno sono 670 mila. E' quanto rileva l'Istat, parlando di "un vuoto occupazione che rimane ampio" e del calo di occupati che si è verificato dal picco ciclico, raggiunto ad aprile 2008, agli ultimi dati provvisori disponibili, ovvero quelli di novembre 2011.



Oltre 2 milioni di disoccupati (la crescita riguarda la componente femminile)

A novembre 2011 il numero dei disoccupati è pari a 2,142 milioni, in aumento dello 0,7% (+15 mila unità) rispetto a ottobre. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati provvisori e precisando che la crescita riguarda la componente femminile. Su base annua il numero di disoccupati aumenta del 5,6% (+114 mila unità).