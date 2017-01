foto LaPresse 10:21 - Non si fermano i rincari sul prezzo della benzina che al Centro italia, dove le addizionali regionali sono più alte, ha sfondato quota 1,8 euro, toccando anche i 1,802 euro al litro. E' quanto rileva il bollettino Quotidiano Energia. Nella media nazionale si sale sopra 1,74 euro al litro, 1,742 euro nei distributori Q8. - Non si fermano i rincari sul prezzo della benzina che al Centro italia, dove le addizionali regionali sono più alte, ha sfondato quota 1,8 euro, toccando anche i 1,802 euro al litro. E' quanto rileva il bollettino Quotidiano Energia. Nella media nazionale si sale sopra 1,74 euro al litro, 1,742 euro nei distributori Q8.

L'ulteriore aumento dei prezzi è in parte spiegabile come effetto dell'accordo di massima raggiunto in seno all'Ue sull'embargo alle importazioni di greggio dall'Iran. A questo si aggiungono i guai finanziari di Petroplus, con le conseguenti tensioni sulla disponibilità dei derivati in Europa.



Il tentativo di "autoregolazione" delle compagnie è fallito, generando un aumento generale dei prezzi. Eni ha scelto di aumentare i prezzi raccomandati della benzina di 0,4 centesimi e del diesel di 0,6 centesimi. Esso è salita rispettivamente di 0,5 e 0,7 centesimi, mentre TotalErg di 0,7 centesimi su entrambi i prodotti. Ancora, Q8 ha rivisto il prezzo della verde di 1,1 centesimi e quello del gasolio di 0,8 centesimi. Infine Shell ha deciso un aumento pari a 1 centesimo su entrambi.



A livello Paese, il prezzo medio praticato della benzina (in modalità servito), va ora dagli 1,738 euro/litro di IP, all'1,742 di Q8.Il diesel passa dall'1,697 euro/litro di IP agli 1,705 di Shell. Il Gpl è tra gli 0,744 euro/litro di Eni e lo 0,756 di Tamoil.



Per gli impianti no-logo il prezzo medio praticato registra una fuga in avanti, avvicinandosi a quello delle petrolifere. La verde è a 1,660 euro/litro, il gasolio a 1,615 euro/litro, mentre il Gpl è a 0,725 euro/litro.