foto Dal Web 09:47 - Prendono il via alla vigilia dell'Epifania i saldi invernali. Nonostante la crisi e la manovra, a non rinunciare all'occasione saranno sette italiani su dieci, secondo la Confcommercio. I nostri connazionali spenderanno meno di 200 euro a testa. La novità riguarda le percentuali di sconto che quest'anno partiranno da subito con lo sprint: il 50% verrà proposto dalla quasi totalità delle imprese.

Le vendite promozionali scattano in quasi tutte le città italiane. Anche il Molise, che in un primo tempo aveva stabilito di far scattare i saldi soltanto il 7 gennaio, ha deciso di allinearsi alla maggioranza, anticipando il via libera. E così, da Milano a Roma, dal Nord al Centro al Sud, è l'ora dei grandi sconti.



Secondo Confcommercio dunque gli italiani sono pronti ad aprire il portafogli per i loro acquisti, ma con prudenza. Sale infatti, secondo l'indagine condotta in collaborazione con Format Ricerche, la percentuale dei consumatori (+11,4%) che mette a disposizione un budget più limitato. Il 25,9% dichiara che spenderà tra i 200 e i 400 euro (erano il 35,3% lo scorso anno). Cappotti, abiti, scarpe e maglioni, meglio se griffati, saranno come sempre gli obiettivi preferiti, ma la novità riguarda gli sconti da subito consistenti: immediato il 50% per il 96,5% delle imprese, che di solito veniva invece proposto soltanto in un periodo più avanzato.



Il metà prezzo già dal primo giorno è anche l'effetto dovuto al gioco d'anticipo di molti negozianti. Negli show-room del quadrilatero milanese della moda, i saldi "sotterranei" sono iniziati da un mese. E dovunque, in molti negozi di abbigliamento, calzature e accessori, da giorni basta chiedere. E le commesse rispondono che "lo sconto viene comunicato alla cassa".



Prezzi ribassati, effetto crisi

"Di fatto le vendite natalizie sono state accompagnate dalle offerte in presaldo, un segnale della crisi con la necessità di anticipare la liquidità", spiega Mauro Bussoni, vice direttore generale della Confesercenti. "Le aspettative? Avere una buona affluenza nei primi giorni, poi si rischia di andare in depressione - prosegue -: la stagione natalizia, soprattutto per l'abbigliamento, non è andata bene, i cali di vendite sono stati tra il 10 e il 20% sul 2010, i saldi potrebbero quindi rappresentare una buona occasione, certo si partirà da percentuali di sconto più elevate".



I consumatori comunque dei saldi si fidano: nove su dieci giudicano buona la qualità dei prodotti, oltre sei su dieci si sentono tutelati e per il 73,6% è più importante la qualità che non il prezzo, sempre secondo la Confcommercio. Quasi uno su quattro (il 23%) compra stabilmente su Internet. Scende invece l'appeal per la griffe: diminuisce di oltre 17 punti percentuali (dal 28,6% dell'anno precedente all'11,1%) la quota di acquirenti che punta al capo firmato.



E le donne si confermano le clienti migliori. Ad attendere il via ai saldi sono infatti soprattutto loro, hanno tra i 25 e i 44 anni e risiedono al Centro, al Sud e nelle aree metropolitane. Le previsioni? Non molto ottimistiche, e comunque peggiori dell'anno scorso. Soltanto 25 imprese su cento prevedono che le vendite aumenteranno, a fronte del 27% del 2011. Agli outlet invece si aspettano afflussi di massa: molti hanno allestito servizi di autobus.