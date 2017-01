19:16

- In Grecia sono necessarie altre misure di austerità, fra cui ulteriori tagli a stipendi, per far ripartire l'economia ellenica e assicurare la permanenza del Paese nell'euro. Lo ha detto il premier Lucas Papademos durante un incontro con i leader della Confindustria e dei sindacati greci. "Il Paese rischia il fallimento a marzo, se non sarà raggiunto un accordo con la Troika e i creditori privati di Atene", ha concluso.