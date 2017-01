17:55

- La seduta a Piazza Affari si chiude in forte flessione dopo una giornata di sofferenza. Il Ftse Mib termina così in ribasso del 2,04% a 15.327 punti, il Ftse All Share cede l'1,67% a 16.146,17 e lo Star arretra dell'1,18% a 9.446,15 punti. Tracollo per il titolo Unicredit (-14,45%) dopo che il cda ha approvato il prezzo (1,943 euro) dell'aumento di capitale da 7,5 miliardi di euro da lunedì 9 gennaio.