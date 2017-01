Cassa integrazione in calo: -20,8% sul 2010

foto Afp Correlati Gonova, protesta degli operai Fincantieri 12:35 - Nel 2011 l'Inps ha autorizzato alle aziende 953 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 20,8% rispetto al 2010 (quando furono 1,2 miliardi). Lo fa sapere lo stesso Istituto previdenziale. A dicembre le ore di cassa autorizzate alle imprese sono state 60,8 milioni con un calo del 29,7% rispetto a dicembre 2010 (86,5 milioni). - Nel 2011 l'Inps ha autorizzato alle aziende 953 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 20,8% rispetto al 2010 (quando furono 1,2 miliardi). Lo fa sapere lo stesso Istituto previdenziale. A dicembre le ore di cassa autorizzate alle imprese sono state 60,8 milioni con un calo del 29,7% rispetto a dicembre 2010 (86,5 milioni).

Il calo maggiore rispetto a dicembre 2010 lo fa registrare la cassa integrazione straordinaria (Cigs) che quasi si dimezza, passando da 43,2 a 23,5 milioni (-45,5%). Più contenuta la diminuzione della cassa in deroga (Cigd), che da 21,8 scende a 17,2 milioni (-21%), e della cassa integrazione ordinaria (Cigo), che passa da 21,4 milioni di ore autorizzate a 20 (-6,7%), con la contemporanea riduzione dei settori industria (-3%) ed edilizia (-22,6%). Altrettanto positivo il dato congiunturale che evidenzia una diminuzione delle ore di Cigo (-5,7%), di Cigs (-36%), e degli interventi in deroga (-22,7%).



I dati definitivi sulla cassa integrazione per l'anno 2011 permettono di formulare anche ipotesi sul tiraggio complessivo della Cig. Immaginando infatti un trend simile a quello del 2010, in cui la percentuale delle ore autorizzate rispetto a quelle richieste si è mantenuta pressoché costante negli ultimi mesi dell'anno, andamento che si è ripetuto anche lo scorso anno, è possibile ipotizzare che il numero delle ore effettivamente utilizzate nel 2011 possa attestarsi intorno ai 440 milioni, contro i circa 600 milioni utilizzati nel 2010 e nel 2009, con una diminuzione di oltre il 25%.



"I dati di dicembre sono di segno univoco e confermano la diminuzione complessiva delle richieste di cassa integrazione, che si attesta oltre il 20% su base annua - commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua -. Attendiamo ora i dati del tiraggio, che mostrano quanto effettivamente le nostre imprese utilizzano lo strumento della cassa integrazione, per sapere se verrà confermata la tendenza degli ultimi mesi alla contrazione del tasso di utilizzo delle ore di cassa integrazione. Ad ogni modo il volume di richieste di Cig nel 2011, dopo gli anni 2009 e 2010, e il lieve incremento di domande di disoccupazione, confermano la necessaria attenzione da prestare al complesso di strumenti di ammortizzatori sociali".



Per quanto riguarda le domande di disoccupazione e mobilità, i dati si riferiscono al mese precedente rispetto a quelli della cassa integrazione. Nel mese di novembre 2011, le domande di disoccupazione sono state 126mila contro le 123mila del 2010, con un aumento del 2,7%. Al contrario, le domande di mobilità sono scese, passando dalle 8.700 del 2010 alle 7mila del 2011, con un calo del 19,6%.