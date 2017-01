foto Afp 12:07 - "L'Europa è sull'orlo della recessione". E' il drammatico allarme lanciato da Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo. L'Europa deve agire "in modo adeguato al rallentamento economico", ha aggiunto Junker escludendo che qualche Paese possa uscire dall'area euro. "La Grecia - ha assicurato - non sta considerando il ritorno alla dracma". - "L'Europa è sull'orlo della recessione". E' il drammatico allarme lanciato da Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo. L'Europa deve agire "in modo adeguato al rallentamento economico", ha aggiunto Junker escludendo che qualche Paese possa uscire dall'area euro. "La Grecia - ha assicurato - non sta considerando il ritorno alla dracma".

Il presidente dell'Eurogruppo ha poi sottolineato come: "I depositi bancari presso la Bce hanno raggiunto un livello record". Questo dato è un chiaro indice della riluttanza dei creditori a concedere ulteriori prestiti. L'ampiezza potenziale della possibile recessione è ancora da determinare.



Juncker ha poi spiegato come la situazione è "difficile", ma "affrontabile" e l'Europa deve saper reagire in modo adeguato al rallentamento economico in atto.