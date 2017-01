14:37

- "Non esistono piani che considerino l'uscita di uno Stato membro dalla zona dell'euro": così la Commissione Ue sulla situazione della Grecia, per la quale riafferma il mandato ricevuto dal vertice Ue a negoziare una seconda tranche di aiuti. "I negoziati tra Fmi, Eurogruppo e autorità greche riprenderanno in gennaio", ha riferito un portavoce. "La nostra speranza è che si concludano il più presto possibile".