Italiani al volante più virtuosi: usano meno l'auto e così scendono gli incidenti con colpa

- Gennaio è, storicamente, il mese in cui si concentra il maggior numero di rinnovi delle polizze di RC auto e moto e Facile.it – il principale broker online del settore – ha svolto un’analisi sul numero degli automobilisti che, avendo causato negli scorsi dodici mesi un incidente con colpa, sarà costretto a cambiare in peggio la sua classe di merito. Da quanto emerge nel 2011 gli italiani sono stati guidatori più disciplinati rispetto all'anno precedente. A gennaio scorso infatti furono oltre due milioni gli assicurati che videro peggiorare il proprio profilo bonus malus, mentre quest’anno la cifra si ferma al di sotto del milione e quattrocento mila.

Il dato riflette anche la scelta di molti italiani di rinunciare, per ragioni economiche, all'automobile. Ormai si preferiscono i mezzi alternativi, perché tra la benzina alle stelle e i rincari autostradali mantenere una vettura è diventato veramente oneroso.

Per il terzo anno consecutivo la regione italiana in cui è stato presentato il maggior numero di denunce per sinistro con colpa è la Toscana, il cui trend è comunque in miglioramento: se a gennaio gli incidenti stradali erano al 7,06%, quest’anno la percentuale è scesa al 4,96%. A seguire si trovano le Marche (seconde con il 4,56% nel 2012, solo none ma con il 5,72% nel 2011) e la Sicilia (terza con il 4,42% mentre era seconda lo sorso anno con il 6,71%).

La palma dei conducenti più accorti continua ad essere detenuta dai Molisani che passano dal 3,84% di denunce del gennaio 2011 al 2,70% del 2012, seguiti questa volta dai residenti nel Trentino Alto Adige (2,94% erano addirittura il 5,75% un anno fa) e nella Basilicata (3,23% vs 4,76%).

Tra le province italiane il più alto numero di sinistri si concentra a Napoli, Prato e Genova. Sul versante opposto, Pordenone, Rovigo e Gorizia sono le città con meno incidenti.

Curioso ciò che si scopre dando uno sguardo alle categorie professionali: in cima alla classifica di chi ha causato incidenti nel 2011 ci sono gli insegnanti (che hanno denunciato il 4,77% di sinistri di colpa), mentre gli automobilisti più ligi alle regole sono risultati essere gli studenti (con solo il 2,32%).