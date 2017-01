La Borsa inaugura il 2012 con il botto: +2%

foto Ap/Lapresse 18:18 - Piazza Affari chiude in forte rialzo la prima seduta del 2012. L'indice Ftse Mib sale del 2,42%, a 15.454 punti, il Ftse All Share guadagna il 2,34%. Bene il settore dell'energia con Terna e A2A, rialzi sopra la media per Fiat, Geox, Mediaset e Fonsai. - Piazza Affari chiude in forte rialzo la prima seduta del 2012. L'indice Ftse Mib sale del 2,42%, a 15.454 punti, il Ftse All Share guadagna il 2,34%. Bene il settore dell'energia con Terna e A2A, rialzi sopra la media per Fiat, Geox, Mediaset e Fonsai.

Gli scambi sono comunque ridotti al lumicino, con i volumi che superano appena i 700 milioni di euro.



I mercati azionari sono stati guidati soprattutto da trading di breve termine in settori che hanno beneficiato di rimbalzi tecnici, come quello dell'automotive che a livello europeo registra un balzo superiore al 3%. Premiate dagli acquisti anche le banche in tutta la zona euro, le utility e gli assicurativi.



Nel paniere principale a Milano si mette in luce Terna (+6%) dopo che l'Autorità per l'energia e il gas ha approvato i nuovi piani tariffari per il quadriennio 2012-2015, che per la società prevedono un aumento del rendimento dal 6,9% attuale al 7,4% per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2011 e dell'8,4% per quelli fatti dal primo gennaio 2012. Gran rialzo anche per Enel e A2a. Mediobanca sottolinea che le nuove tariffe sono migliori di quanto non emergesse dalla documentazione precedente, anche se la visione sul settore si fa più prudente incorporando gli effetti della Robin tax e del difficile contesto economico.



Tra gli assicurativi brilla Generali, in rialzo del 3,7%. I bancari sono guidati da Mps (+3,5%) in vista dell'arrivo di Fabrizio Viola come direttore generale, mentre resta al palo la Popolare Emilia, che perde il suo amministratore delegato.



Euforica Fiat, che corre a +4%, in attesa dei dati sulle immatricolazioni di dicembre in Italia. Intanto un quadro a luci e ombre è emerso dalle statistiche di altri Paesi in cui il Lingotto è presente: in Francia il gruppo ha segnato a dicembre un calo delle immatricolazioni del 14% con una quota di mercato salita però al 3,46% dal 3,31% dello stesso mese 2010, in Spagna il marchio Fiat è migliorato a dicembre ma con un calo di oltre il 30% nell'anno, in Brasile è stata confermata la leadership nelle vendite di auto e veicoli commerciali nel 2011.



Forte rialzo per Mediaset (+4,9%), bene Fondiaria-Sai, con un rialzo che supera il 6%, sale di oltre il 5% anche la controllata Milano Assicurazioni, mentre Premafin prende il volo mettendo a segno un altro +43% circa con volumi vivaci dopo il rally di venerdì. Il mercato ragiona sulle indiscrezioni relative all'ingresso di nuovi soci nel gruppo e a una possibile integrazione di Fonsai con Unipol, che sale del 3% circa.