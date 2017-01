17:47

- Migliora il fabbisogno statale che nel 2011 ammonta a circa 61,5 miliardi, 5,5 miliardi in meno rispetto al 2010 che aveva chiuso a circa 67 miliardi. Lo comunica il ministero dell'Economia, sottolineando come il miglioramento arrivi quasi a 8 miliardi se si confronta il dato annuo 2010 e 2011 in modo omogeneo, escludendo l'erogazione per gli aiuti finanziari alla Grecia.