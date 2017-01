15:11

- "La moneta unica era già intesa dai suoi padri fondatori (fra cui Kohl e Mitterrand) come un elemento di rafforzamento del processo di integrazione comunitaria". Lo afferma una nota del Sir, agenzia della Cei, pubblicata per il decennale dell'euro. Per rendere più forte la moneta unica occorre però che "ci siano un governo dell'economia, un mercato unico, una solida Banca centrale, una reale convergenza delle politiche di bilancio e fiscali".