foto Afp 12:48 - Ben otto italiani su 10 (l'83% contro il 69% del 2010) hanno tagliato le spese nel 2011, soprattutto per abbigliamento e calzature, vacanze e acquisti per la casa. Ciononostante, per il 2012 si dimostrano sempre più timorosi: quasi la metà del campione (il 48% contro il 33% nel 2010) dichiara che la situazione economica italiana è pessima e ben il 36% si aspetta un ulteriore peggioramento dell'economia famigliare. E' il sondaggio Confesercenti-Swg.

Se si è chiuso un 2011 difficile, dunque, l'anno nuovo si apre con le solite vecchie preoccupazioni. Gli italiani che si aspettano un peggioramento della situazione nel futuro (il 36%) sono il 18% in più rispetto a quelli che vedevano nero nel 2010: emerge da questo dato il sentimento di incertezza che ha caratterizzato in modo crescente l'ultimo anno.



Quarantasette italiani su cento non credono in un cambio di marcia per l'anno appena cominciato, sia in positivo sia in negativo, mentre le persone armate di buoni propositi e con uno spirito ottimista sono davvero pochi: coloro che si dichiarano fiduciosi in un futuro migliore sono solo il 17% (in calo rispetto al 24% dell'anno precedente).



La crisi, in sostanza, non accenna ad andarsene. Aumenta ancora la difficoltà degli italiani a far quadrare il bilancio familiare per arrivare senza difficoltà alla fine del mese. Scende, infatti, di dieci punti la quota di persone che riesce, con il suo il reddito, a coprire in tranquillità le spese mensili: è il 62%, mentre salgono a quota 28% quelli che riescono a far fronte a tutte le spese fino alla terza settimana (erano il 20% nel 2010). Il 10% confessa, infine, di arrivare, con le entrate mensili, soltanto alla seconda settimana.