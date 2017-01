E vanno decisamente bene anche le altre Borse europee, che aprono l'anno nel segno del rialzo. Francoforte sale dell'1,42% a 5.982 punti, Parigi avanza dello 0,65% a 3.180 punti. L'Ibex di Madrid guadagna invece lo 0,83% a 8.636 punti.



Spread intorno ai 500

E il differenziale tra Btp e Bund arriva fino a 504 punti base, mentre il rendimento dei decennali italiani torna sotto il 7% a 6,91%. In tensione il differenziale Francia-Germania che viaggia sopra i 130 punti (134), mentre quello della Spagna oscilla intorno ai 320 punti.



Merkel: farò di tutto per rafforzare l'euro

Sul fronte crisi arriva un appello dal cancelliere tedesco Angela Merkel, secondo la quale i Paesi europei devono cooperare di più fra di loro se vogliono superare la peggiore crisi degli ultimi decenni e garantire il successo della divisa comune. E' questo il senso del messaggio lanciato per il nuovo anno. "Oggi potete riporre la vostra fiducia in me che farò tutto il possibile per rafforzare l'euro - ha detto la Merkel -. Questo sarà possibile solo se l'Europa imparerà le sue lezioni dagli errori del passato. Uno di questi è che la divisa comune può avere successo solo se lavoriamo più strettamente insieme di quanto abbiamo fatto sino ad ora". Il cammino per uscire dalla crisi, ha aggiunto, resta "lungo e non sarà esente da incidenti di percorso" ma alla fine l'Europa "uscirà più forte dalla crisi".



Piccole e medie imprese, indice in contrazione

Continuano però ad arrivare dati negativi sul fronte della macroeconomia: segna infatti una contrazione per il quinto mese consecutivo l'attività nel settore manifatturiero in Eurolandia: a dicembre, in base alla stima finale dell'indice Pmi (Purchasing Managers'Index), è stata confermata la lettura di 46,9 (da 46,4 di novembre), al di sotto di quota 50 che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo.