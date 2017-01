09:28

- Piazza Affari apre la prima seduta dell'anno in lieve rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,05% a 15.096 punti e il Ftse All Share dello 0,04% a 15.856 punti. Avvio sopra la parità anche per le principali borse europee. L'indice Cac 40 di Parigi ha iniziato il nuovo anno con un progresso dello 0,18% a 3.173 punti, il Dax di Francoforte sale dello 0,60% a 5.945 punti e l'Ftse 100 di Londra dello 0,1% a 5572 punti.