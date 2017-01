Da oggi negozi, bar e ristoranti sempre aperti

foto Ap/Lapresse Correlati DI' LA TUA 11:37 - Da oggi in tutt'Italia scatta una vera rivoluzione per il commercio. Il decreto sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali spazza via le norme che prevedevano orari di apertura giornaliera, chiusure festive e domenicali e riposi infrasettimanali sia di negozi che di bar e ristoranti. Lo shopping sarà così possibile a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell'anno. Roma e Napoli sono già pronte. Intanto si apre la stagione dei saldi. - Da oggi in tutt'Italia scatta una vera rivoluzione per il commercio. Il decreto sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali spazza via le norme che prevedevano orari di apertura giornaliera, chiusure festive e domenicali e riposi infrasettimanali sia di negozi che di bar e ristoranti. Lo shopping sarà così possibile a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell'anno. Roma e Napoli sono già pronte. Intanto si apre la stagione dei saldi.

A Roma una circolare dell'Assessorato alle Attività produttive consente di applicare la liberalizzazione fin da subito. Tuttavia, l'assessore Davide Bordoni, ha chiesto alla Polizia locale di Roma Capitale di effettuare controlli sul territorio per "garantire il rispetto del riposo e della quiete delle persone, nonchè tutelare ogni altro diritto costituzionalmente riconosciuto".



Anche a Napoli i negozianti che vorranno adeguarsi fin da subito agli orari liberi, potranno farlo con il benestare del sindaco, Luigi de Magistris. Mentre a Milano l'amministrazione comunale è più cauta e intende sfruttare i 90 giorni di tempo per valutare le conseguenze di questa liberalizzazione. A Torino l'assessore al Commercio, Giuliana Tedesco, si dice molto preoccupata per la sicurezza con locali notturni e sale da gioco sempre aperte. Per non parlare della lotta senza quartiere che si annuncia fra centri commerciali e supermercati a danno, ancora una volta dei negozi di piccole dimensioni.



Al via i saldi

Intanto da oggi inizia la stagione dei saldi invernali in Sicilia e in Basilicata. A Roma, Milano, Napoli e nelle altre grandi città partiranno giovedì 5, in Molise e a Bolzano il 7 e in Valle d'Aosta il 10. Le previsioni non sono positive: secondo i consumatori le vendite caleranno del 30% rispetto al 2011. "Solo il 40% delle famiglie potrà permettersi qualche acquisto, e la spesa procapite in regime di saldi si attesterà sui 110 euro", sentenzia Carlo Rienzi, presidente del Codacons. "A risentire della grave crisi del commercio - aggiunge - saranno soprattutto i piccoli negozi e per la prima volta anche gli outlet e i centri commerciali vedranno una consistente diminuzione del proprio giro d'affari".