Lotterie, tassate le vincite. Il 6% all'erario oltre i 500 euro

foto Ansa 08:26 - Tasse ancora tasse. Questa volta nel mirino le vincite. Il 2012 chiederà infatti il suo contributo anche a chi è baciato dalla fortuna. Chi, dalla mezzanotte di Capodanno si presenterà per incassare, dovrà lasciare al fisco il 6% del premio che supera i 500 euro. La novità, in particolare, scatta per le lotterie istantanee tipo Gratta e Vinci, per il Superenalotto, per Superastar, Si vince tutto e Win for life. - Tasse ancora tasse. Questa volta nel mirino le vincite. Il 2012 chiederà infatti il suo contributo anche a chi è baciato dalla fortuna. Chi, dalla mezzanotte di Capodanno si presenterà per incassare, dovrà lasciare al fisco il 6% del premio che supera i 500 euro. La novità, in particolare, scatta per le lotterie istantanee tipo Gratta e Vinci, per il Superenalotto, per Superastar, Si vince tutto e Win for life.

Le norme valgono anche per le videolotteries che dovranno adeguare i propri sistemi di gioco entro il 20 gennaio. A far scattare la ''tassa sulla fortuna'' sono tre diversi decreti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di Capodanno. Le norme, da subito operative, sono finalizzate all'incasso di un miliardo di euro, così come stabilito dalla manovra Tremonti-Berlusconi di agosto che però non fissata con precisione le modalita' rinviando ad una decisine dei Monopoli.



L'obiettivo di incasso - veniva stabilito - poteva essere realizzato variando ''l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi, ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita''.