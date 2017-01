14:27

- Da oggi le vincite sopra i 500 euro di molti giochi saranno tassate con un prelievo del 6% sulla parte che eccede l'importo. La novità - che per la manovra di agosto serve a garantire il gettito di 1 miliardo - è prevista da tre diversi decreti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre. Il prelievo scatta da oggi su chi incassa vincite di giochi come Superenalotto, GrattaeVinci e Win for Life.